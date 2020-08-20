تعيينات عمدة الرباط تثير غضب الموظفين

شملت إلحاق رئيسة قسم التعمير بديوانه والنقابات تصفها بالزبونية والمحسوبية

سارع محمد الصديقي، عمدة الرباط، إلى الإعلان عن عدد من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمجلس، شملت حنان بلمختار، رئيسة قسم التعمير المتابعة قضائيا في ملف خروقات التعمير، والتي ألحقت بديوان العمدة، مكلفة بالأثاث الحضري والتعاون.

وكشفت مصادر من المجلس، الذي يقودها العدالة والتنمية، أن الرئيس برر الحركة الداخلية التي قام بها في عدد من الوحدات التنظيمية بالجماعة، بالرغبة في تحسين الأداء الإداري والتدبيري، إذ قرر إلحاق عدد من الأطر بديوانه، شملت مصطفى بلكوزي، مكلفا بمهمة الشؤون القانونية، وحميد بناجح، مستشارا ملحقا بالديوان مكلفا بالتواصل والإعلام، وكريمة اللبار مستشارة مكلفة بالتنمية المستدامة، وسعيد العزوزي، مستشارا مكلفا بالعمل الاجتماعي.

كما شملت التعيينات، التي باشرها العمدة، خارج أي مباراة وطلبات الترشيح، عددا من الأقسام والمصالح، مثل المديرية العامة للمصالح، وقسم الشؤون المالية والمشتريات والأداءات، وقسم الموارد المالية، وقسم الموارد البشرية والمعلوميات والمعدات، وقسم حفظ الصحة والسلامة، وقسم التعمير والسكن وقسم الأشغال العمومية وقسم الممتلكات والشؤون القانونية.

وكشفت مصادر “الصباح” أن الهدف من التغييرات التي ألحقها العمدة بالمصالح والأقسام، في آخر سنة من عمر المجلس، لا علاقة لها بادعاء رفع المردودية، والتي كان يجب القيام بها منذ سنوات،وليس في آخر الولاية، وإنما تهدف إلى حماية عدد من المقربين والموالين له، الذين ألحقهم بديوانه، وضمنهم المسؤولة عن قسم التعمير المثيرة للجدل، والتي كانت موضوع احتجاجات المعارضة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، بسبب الخروقات التي عرفها قسم التعمير.

وأكدت المصادر ذاتها أن العمدة تحايل على القوانين، من خلال الإعلان عن “تعيينات مؤقتة” في عدد من مواقع المسؤولية، في آخر الولاية، والحال أنها تعيينات لها علاقة بالمصالح الحزبية والانتخابية، ولم تعتمد مبدأ الشفافية ولا إشراك ممثلي الموظفين.

وفي علاقة بموضوع قسم التعمير، الذي ألحقت مسؤولته بديوان العمدة، أوضحت مصادر “الصباح” أن الأمر لا يعدو محاولة جديدة من رئيس المجلس للتستر على المهندسة المثيرة للجدل، والتي تتابع اليوم بتهمة تزوير وثائق التعمير الخاصة ببناء فندق أربعة نجوم بحي أكدال، إذ جرى الاستماع إليها ضمن عدد من المسؤولين بالولاية والمجلس والوكالة الحضرية، حول عدم احترام الفندق المذكور للتصميم.

وأثارت التعيينات موجة غضب في أوساط الموظفين والنقابات الممثلة لهم، إذ سارعت المكاتب الإقليمية للنقابات الأربع الممثلة للموظفين العاملين بالمجلس، إلى إصدار بيان استنكاري، أكدوا من خلاله رفضهم لتعيينات العمدة المفاجئة، في غياب احترام مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين أنها عملية خارج القانون، الذي يلزم بتنظيم مباريات لاختيار المسؤولين على رأس المصالح والأقسام.

وأكدت النقابات في بيانها أن التعيينات حكمتها الولاءات والزبونية، في ضرب لكل معايير الكفاءة والخبرة في الأقسام المعنية، وطالبت والي الجهة بالتدخل لوقف تلك التعيينات.

برحو بوزياني