الصراع يتجدد بين دفاع معتقلي جرادة والتامك

انسحبت هيأة الدفاع عن معتقلي جرادة التخابر مع موكليها، وألغت الزيارة التي كان مبرمجا إجراؤها الخميس الماضي لمؤازريها القابعين بالسجن المحلي ببركان، وأوضح محامو المعتقلين أن الانسحاب رد فعل احتجاجي على “خرق” إدارة السجن المحلي ببركان 2 للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بعملية التخابر.

ومن جانبها٬ ردت مندوبية السجون على البلاغ الصادر عن هيأة دفاع مجموعة من المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، والموجودين بالسجن المحلي بركان 2، قائلة “لقد استقبلت المؤسسة السجنية بتاريخ 13 غشت 2020 ستة محامين٬ من هيأة الدفاع عن معتقلي الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، حيث طالب هؤلاء المحامون بالتخابر مع سبعة من موكليهم دفعة واحدة وداخل نفس القاعة، وهو ما يتعارض مع التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف إدارة المؤسسة لمحاربة منع انتشار فيروس كورونا بين النزلاء.

وقد قام مدير المؤسسة باستقبال السادة المحامين ومحاولة التوضيح لهم بأن المخابرة بالشكل الذي يطلبونه تشكل خطرا عليهم وعلى موكليهم وعلى أمن وسلامة المؤسسة بالكامل، غير أنهم أصروا على موقفهم”.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية أنها “ستظل حريصة على الحفاظ على علاقات التعاون والثقة المتبادلة بينها وبين السادة المحامين، رغم المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات المعلومة التي تخدم أجندات مشبوهة، والتي تحاول جاهدة الإيقاع بين الطرفين والإساءة لعلاقات الاحترام القائمة بينهما”.