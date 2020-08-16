“لرفاك” تعود بعد الغياب

تستعد المجموعة الغنائية “لرفاك” لتدشين عودتها الفنية بعد سنوات من الغياب، بألبوم جديد يحمل عنوان “الشمتة”.

وكشف شعيب مطيع عضو المجموعة الغنائية، في حديث مع الصباح”، أن الألبوم الجديد يتضمن ست قطع غنائية بعناوين مختلفة منها ما هو من تأليفه مثل أغنية “الشمتة” و”حربش” و”آخويا باز” و”الحلاجية” التي تشتمل على أساليب تراثية مختلفة تجمع بين العيساوي والكناوي والملحون.

كما تستعيد المجموعتين قطعتين من ريبرتوارها القديم بتوزيع جديد، ويتعلق الأمر بأغنيتي “أولاد الحومة” التي كانت مفتاح شهرة المجموعة في مطلع الثمانينات، إضافة إلى أغنية “سير آوا”.

ويأتي ألبوم “الشمتة” لمجموعة “لرفاك” بعد الألبوم الذي أصدرته قبل أربع سنوات بعنوان “لوجيبة”، والذي أظهرت فيه الأسلوب المميز للمجموعة التي تشكل امتدادا للظاهرة الغيوانية، وتضم حاليا مجموعة من الأعضاء المؤسسين أو الملتحقين بها، وهم محمد لعسيري العائد أخيرا من تجربة اغتراب طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكبير اشويبة وشعيب مطيع وعزيز فرحات وعبد الرحمن المبارك.

وفي رصيد مجموعة “لرفاك” أزيد من 13 ألبوم غنائي، وسبق لها أن شاركت في العديد من المهرجانات داخل المغرب وخارجه، كما أصدرت قبل سنوات ديوانا زجليا جمع متنها الغنائي بعنوان “ديوان لرفاك”.

عزيز المجدوب