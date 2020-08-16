انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات

أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب حول أسعار الفائدة المطبقة على القروض، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، إلى انخفاض السعر المرجح الإجمالي بـ 0.29 نقطة مائوية ليستقر في حدود 4.58 في المائة. وأوضح البنك المركزي أن نسبة التراجع تختلف حسب الغرض الاقتصادي، إذ تراجعت أسعار الفائدة على تسهيلات الخزينة بما يعادل 0.23 نقطة مائوية، لينخفض معدل الفائدة على هذا الصنف من القروض إلى 4.41 في المائة، وتصل نسبة التراجع إلى 0.31 نقطة مائوية في ما يتعلق بقروض التجهيز، الذي انخفض سعر الفائدة المطبق عليها إلى 4.21 في المائة.

وانخفضت أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة إلى الأفراد بناقص 0.11 نقطة مائوية، لتستقر في حدود 5.53 في المائة، وعلى القروض المقدمة للمقاولات غير المالية بـ 0.36 نقطة مائوية، لتتراجع إلى 4.44 في المائة، وتصل نسبة التراجع إلى 0.36 نقطة في ما يتعلق بالقروض المقدمة للمقاولات الكبرى، التي أصبحت الأسعار المطبقة عليها في حدود 4.14 في المائة، وسجلت أعلى نسبة تراجع في الفوائد المطبقة على القروض المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تراجعت بناقص 0.65 نقطة مائوية، لتستقر في حدود 5.18 في المائة.

بالمقابل عرفت الأسعار المطبقة على القروض العقارية ارتفاعا طفيفا بمقدار 0.06 نقطة مائوية، لترتفع إلى 5.22 في المائة، كما ارتفعت على قروض الاستهلاك بواقع 0.34 نقطة مائوية، لتصل إلى 7.09 في المائة.

عبد الواحد كنفاوي