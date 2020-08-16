عجز الميزانية يتجاوز 4100 مليار

أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية تجاوز، مع متم يوليوز الماضي، 41 مليار درهم (4100 مليار سنتيم)، مقابل 28.7 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعني زيادة بنسبة 42 في المائة.

وأوضحت في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية ، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة والمحدد في مليار و 200 مليون درهم.

وأرجعت الخزينة تفاقم عجز الميزانية إلى التقلص الملحوظ للموارد الجبائية التي تراجعت بناقص 8.2 في المائة، لتستقر في مجملها في 127 مليار و 300 مليون درهم، بفعل تراجع الموارد الجمركية بناقص 14 في المائة، وارتفاع النفقات بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.

وأكد التقرير الأخير لبنك المغرب أن الوضع الذي يمر منه المغرب مقلق ويتعين التعامل معه بنوع من الجدية، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي سيتراجع بناقص 5.2 في المائة، خلال السنة الجارية، كما توقع البنك المركزي أن يتفاقم عجز الميزانية، ليصل، دون احتساب موارد الخوصصة، إلى 7.1 في المائة، خلال السنة الجارية، ما سيدفع إلى المزيد من الاقتراض، إذ ينتظر أن ترتفع مديونية الخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال السنة الماضية، إلى 75.3 في المائة من السنة الجارية، و75.4 في المائة في السنة التي بعدها.

عبد الواحد كنفاوي