“بنات لالة منانة” يروجن لشفشاون

عادت نجمات مسلسل “بنات لالة منانة”، الذي حظي بمتابعة كبيرة عند عرضه، إلى شفشاون، حيث صور المسلسل، لكن هذه المرة للترويج للمنطقة وتشجيع السياحة الداخلية، بعد الأزمة التي تمر منها نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت بطلات المسلسل، ويتعلق الأمر بسامية اقريو، ونورة الصقلي، والسعدية أزكون، والسعدية لاديب، ومريم الزعيمي، ونادية العلمي، وهند السعديدي، إلى جانب فاطمة الزهراء قنبوع، على صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور توثق لحظات استمتاعهن بجمال المنطقة، وهي الصور التي حظيت بتفاعل الكثيرين وبإعجابهم أيضا. وذهب بعض النشطاء إلى التوقع أن خطوة “بنات لالة منانة”، تأتي في إطار تصوير جزء ثالث من المسلسل، قبل أن تخرج السعدية أزكون لتؤكد أنه لا وجود لحدود الساعة، لجزء جديد من العمل، مضيفة أن لقاء بطلات المسلسل في شفشاون، إنما للترويج للمنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة شفشاون، في وقت سابق، عن إطلاق حملة لتسويق المدينة سياحيا بعد قرار السلطات رفع الحجر الصحي، قصد تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا تحت شعار “شفشاون الرائعة تنتظركم”.

إيمان رضيف