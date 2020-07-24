“طوطـو” ووشـم الوالـدة

خلد مغني الراب، طه فحصي، المعروف بلقب “طوطو” ذكرى وفاة والدته بطريقته الخاصة، إذ وضع وشما على صدره يحمل اسمها “سعيدة”. ونشر “طوطو” على حسابه الرسمي على “أنستغرام” صورة للوشم، أرفقها بتعليق جاء فيه: “في قلوبنا إلى الأبد “.

وتفاعل كثيرون مع صورة “طوطو”، وتجاوز عدد المعجبين بها 145 ألف شخص.

ولم يخف “طوطو” تأثره بوفاة والدته، إذ أعلن عن اعتزال ثقافة “الكلاش” في أغانيه، وتجنب الخلافات مع جميع الفنانين الذين كان على خلاف معهم. وقال، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، “أنستغرام” :” إنه قد طوى صفحة الخلاف مع مغني الراب، سواء لبنج وحليوة ودرزي وحاري”، ملتمسا من جمهوره الترحم على والدته، راجيا منهم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ومقدما اعتذاره لعدم قدرته على الإجابة عن اتصالاتهم الهاتفية.

يشار إلى أن والدة الرابور المغربي، لفظت أنفساها الأخيرة بإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء، حيث كانت تتلقى العلاج.

خ. ع