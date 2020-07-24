“بيرو عرب” يفتح جدل التراث بامزاب

انتقل جدل الخطر المحدق بالتراث المعماري، أخيرا، إلى مدينة ابن أحمد التي تحرك فيها فاعلون جمعيون ومهتمون بتاريخ المنطقة، من أجل الحيلولة دون تنفيذ قرار للسلطات المحلية بهدم بناية “بيرو عرب” الشهيرة.

وذكرت أن لجنة حلت، أخيرا، من سطات، وعاينت البناية المنتصبة بالمدينة منذ أزيد من تسعين سنة، تحضيرا لهدمها واستغلال الوعاء العقاري الذي توجد فوقه، من أجل تشييد مقر جديد للباشوية.

وذكرت المصادر أن البناية المغلقة منذ عشر سنوات وكانت تشغل مقر دائرة ابن أحمد، كانت موضوعا لمقترح من قبل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل تحويلها إلى فضاء للذاكرة التاريخية للمقاومة بمنطقة امزاب والشاوية، إلا أن مصالح وزارة الداخلية كان لها رأي آخر.

وفي سياق متصل قال أحمد لعيوني، باحث مهتم بالتاريخ المحلي، إن بناية “بيرو عرب” المشيدة مطلع ثلاثينات القرن الماضي، كانت مقرا للإدارة الفرنسية والمراقب المدني بامزاب ، وتحمل توقيع المهندس المعماري ماريوس بوايي الذي ارتبط اسمه بالعديد من البنايات المعمارية بالدار البيضاء، أشهرها العمارة التي كانت تحتضن “لافيجي ماروكان” بشارع محمد الخامس وغيرها.

وأضاف لعيوني، في حديث مع “الصباح” أن البناية تحولت منذ مطلع الأربعينات إلى “إدارة ابن أحمد”، وصارت معروفة في التداول الشعبي ب”بيرو عرب” بحكم إشرافها على شؤون الأهالي بالمنطقة، قبل أن تتحول بعد الاستقلال إلى مقر دائرة ابن أحمد إلى حين إغلاقها قبل عشر سنوات، بعد انتقال الدائرة إلى مقر آخر قريب منها.

وتابع المتحدث نفسه، أنه في الوقت الذي كان فيه المتتبعون المحليون والمهتمون بتاريخ المنطقة ينتظرون ترميم هذه البناية وإعادة إصلاحها مع الحفاظ على واجهتها الرئيسية باعتبارها تراثا معماريا كولونياليا يؤرخ لفترة مضت، فوجئ الجميع بالحديث عن هدم البناية وإعدام جزء من تاريخ المنطقة بدل إحيائه وإعطائه بعدا آخر لاستعادة ذاكرة المقاومة محليا.

من جانبه اعتبر محمد الحراري، رئيس المجلس البلدي لابن أحمد، في اتصال مع “الصباح”، أنه لا يعتبر البناية تراثا معماريا لأنها في نظره مرتبطة بالحقبة الاستعمارية، وأنه إلى حدود الآن ليس لديه ما يفيد أن هناك قرارا بهدمها.

وأضاف الحراري أن الجهة التي يجب أن تصنف البناية تراثا معماريا وهي وزارة الثقافة، لم تتحرك بعد في هذا الاتجاه لتحصين البناية، من كل التهديدات التي يمكن أن تحدق بها، وكل ما يعلم أن وزارة الداخلية فعلا حالت دون تحويلها إلى فضاء للذاكرة.

عزيز المجدوب