اعتقال نابشي مقبرة مسيحية

أودع شابان أحدهما من البيضاء، سجن أزرو، بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة بابتدائية المدينة في حالة اعتقال بجنحة “انتهاك حرمة مقبرة” بعدما أوقفا نهاية الأسبوع الماضي، متلبسين بنبش قبر في المقبرة المسيحية (أقيقاي) بحثا عن الكنز، في ثاني حادث بعد شهور من اعتقال 3 أشخاص من فاس ومكناس للسبب نفسها.

وشرعت هيأة المحكمة، زوال الاثنين الماضي، في محاكمة المشتبه فيهما في عقدهما الرابع، وأحدهما يقطن بحي سيدي راشد الصباب بأزرو، بعد يوم من إيداعهما السجن المحلي، قبل إمهالهما أسبوعا لتعيين محامين للدفاع عنهما، بعدما أوقفا الجمعة الماضي، متلبسين بحفر قبور والعبث بجثث بحثا عن كنز زعما وجوده بتلك المقبرة المسيحية.

وباغتت عناصر الشرطة القضائية بأزرو، أحدهما متلبسا بالحفر بعد التوصل بمعلومات دقيقة عن وجود شخص غريب بصدد القيام بأعمال مشبوهة بالمقبرة، قبل فتح تحقيق معه وتشخيص هوية المتهم الثاني، الذي أوقف بدوره لاحقا، بناء على الأبحاث والتحريات التي باشرتها لمعرفة ما إذا كان له شركاء ومساعدون من المدينة وخارجها.

واتضح أن المتهم الرئيسي يقطن بالبيضاء ويتحدر من دوار تكانت بكلميم، قبل أن يحل بأزرو قبل أيام رفقة أشخاص آخرين جار البحث عنهم بعدما اختفوا عن الأنظار بمجرد علمهم باعتقال زميلهم، الذي شاركوه الإقامة مؤقتا في منزل اكتروه بالحي المحمدي وغادروه نهاية الأسبوع الماضي إلى وجهة مجهولة.

ح . أ (فاس)