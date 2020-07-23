ضابط أمن يضطر لإشهار سلاحه الوظيفي لتوقيف شخصين بمراكش

اضطر ضابط أمن يعمل بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الخميس، لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و29 سنة، كانا في حالة سكر واندفاع قوية، وعرضا حياة المواطنين وعنصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما على إحداث الفوضى داخل مستشفى محلي بمدينة مراكش أثناء تلقيهما للعلاج على إثر جروح يحملانها، حيث تدخل ضابط الأمن لفرض النظام العام، غير أنهما أبديا مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما اضطر عنصر الشرطة إلى إشهار السلاح الوظيفي بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وضبط المشتبه فيهما.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بأحد المشتبه فيهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى لمواصلة تلقي العلاج، فيما يتم إخضاع الموقوف الثاني للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف شخصين آخرين كانا برفقة المشتبه فيهما خلال ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.