إغلاق مسابح سياحية بالبيضاء

ارتباك الداخلية في تطبيق قراراتها واستياء المهنيين لعدم وضوح الحكومة

نزلت قرارات، مساء أمس (الأربعاء)، كالصاعقة على مركبات سياحية في شريط عين الذئاب ودار بوعزة، آمرة بالإغلاق الفوري لمدة 24 ساعة، ما نتج عنه تعطل جل مرافق تلك الفضاءات الاقتصادية، وتوقف الخدمات التي تقدمها للزبناء والخواص.

وفوجئ مسيرو تلك الفضاءات بقرار مسنود على زيارة ميدانية للجان المراقبة، وهي اللجان التي لم تزر محلاتهم، ولم يروها تتجول بين مرافق تلك المركبات، ما تسبب في موجة غضب، وخوف من مضاعفة الضغوط دون مبررات، رغم أن هذه المؤسسات لم تفتح أبوابها إلا قبل ثلاثة أيام، وعملت كل ما في وسعها لاستقبال مرتاديها بنسبة ملء لا توفق 50 في المائة، مع احترام مختلف التدابير الاحترازية والوقائية.

وشمل القرار العاملي الموقع عليه من قبل الكاتب العام لعمالة مقاطعة آنفا، جل المركبات السياحية الخاصة بالشريط السياحي عين الذئاب، سيما الشق المتعلق بفتح المسابح في وجه الزبناء.

وعلقت مصادر “الصباح” بأن قرار الإغلاق، غير واضح، إذ أن الحكومة أصدرت بلاغا تسمح فيه باستئناف المؤسسات السياحية لأنشطتها مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد “كوفيد 19″، وأن الفنادق شرعت فعلا في تطبيق القرار، وهو ما استجابت له أيضا المركبات السياحية، إلا أن مواجهتها بالإغلاق المؤقت دون سبب، تطرح استفهامات عريضة، وقد تدفع أصحابها إلى العودة إلى الإغلاق، حتى لا تسقط في مشاكل مرتبطة بالمستخدمين والزبناء وغيرها.

كما طالبت المصادر نفسها بتحديد المقصود من كلام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في لقائه التشاوري مع مهنيي القطاع السياحي، حين دعاهم إلى فتح المسابح في وجه الزبناء، وتوضيحه بعد ذلك بأن قرار الإغلاق يهم المسابح البلدية المغطاة.

م. ص