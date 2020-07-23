الملك يهنئ الرئيس المصري بمناسبة تخليد بلاده لذكرى ثورة 23 يوليوز

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لذكرى ثورة 23 يوليوز.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي في غمرة تخليد جمهورية مصر العربية لذكرى ثورة 23 يوليوز، أن أتوجه إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني، مقرونة بأصدق متمنياتي للشعب المصري باطراد التقدم والازدهار، في ظل السلامة والأمان”.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “وهي مناسبة كذلك للتنويه بما يجمع بين بلدينا من علاقات أخوية عريقة، قائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل، والتي نحرص دائما على تطويرها وتعزيزها بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.