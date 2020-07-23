حصيلة ضعيفة للتعليم الأولي

لا تتجاوز نسبته في القطاع العمومي 23 بالمائة وتراجع التعليم التقليدي

ما يزال ولوج التلاميذ إلى التعليم الأولي ضعيفا، رغم تقدمه المستمر مع مرور السنوات، خاصة في القطاع العمومي، إذ ما تزال الأسرة مضطرة إلى الإنفاق على تمدرس أبنائها في هذا المستوى التعليمي، إذ يعتبر أكبر مستوى محتكر من قبل التعليم الخصوصي، خاصة أن الدولة لا تساهم إلا بـ 23 بالمائة، في تحمل نفقات هذا التعليم، وتضطر الأسر إلى تحمل تكاليفه.

ولا يستفيد جزء كبير من الأطفال بين سن 3 سنوات و5، من تعليم يرقى إلى تطلعات الأسر، سواء تعلق الأمر بالجودة أو ظروف التكوين، بسبب استقبال القطاع غير المهيكل لآلاف التلاميذ، في ظروف غير تربوية وسليمة، إذ يدرس جزء كبير في الكاراجات والمساجد والبيوت، في غياب تام للتجهيزات التي يتطلبها التكوين في هذا المستوى، إضافة إلى ضعف الإمكانيات البيداغوجية والتربوية لأغلب المكونين في هذا القطاع.

وحسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية، للموسم الدراسي المنصرم، فإن حصيلة السنة الثانية من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، ما تزال ضعيفة إلى حد كبير، رغم التقدم الملموس سنة بعد أخرى في نسبة المستفيدين، إذ انتقل عددهم من 699.265 طفلا، بما يمثل 49.60 بالمائة، خلال موسم 2017/2018، إلى ما يناهز 910.428 طفلا، خلال الموسم الماضي، بما نسبته 72.5 بالمائة، بفارق 23 نقطة، متجاوزة بذلك الهدف المحدد لهذه السنة، إضافة إلى تعبئة 46519 مربية ومربيا بزيادة 6583 مكونا إضافيا، وفتح 4541 قسما إضافيا للتعليم الأولي، ليصل عددها إلى ما مجموعه 47.682 قسما.

وتطورت نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بالوسط القروي، لتصل إلى 62.4 بالمائة، خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل 35.4 بالمائة،في الموسم الدراسي 2017-2018، والمنحى نفسه عرفته نسبة تمدرس الفتيات، حيث انتقلت هذه النسبة من 45 بالمائة إلى 68,9 بالمائة، بزيادة بلغت حوالي 24 نقطة.

وأما حصة التعليم الأولي العمومي، فانتقلت من 13 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2018 – 2017، إلى 23 بالمائة، خلال هذه السنة، وبالموازاة مع ذلك عرف التعليم التقليدي تراجعا كبيرا، حيث انخفضت حصته من 63 بالمائة إلى 50بالمائة.

وأكدت وزارة التربية الوطنية، في حصيلتها السنوية، أن التعليم الأولي، وعلى غرار باقي المستويات التعليمية الأخرى، توقفت فيه الدراسة الحضورية، بسبب الاجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا، واعتمد التعليم عن بعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية، إذ تم بث حصص مصورة بشكل يومي، على القناة التلفزية الرابعة “الثقافية” تحت اسم” أطفالنا”، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.

عصام الناصيري