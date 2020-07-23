أطباء الأسنان يقصفون الحكومة

فدرالية نقابات القطاع الحر حملتها مسؤولية إفلاس العيادات وإقفالها وانهيار القطاع

استنكرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عدم الأخذ بعين الاعتبار، في مشروع قانون المالية التعديلي للسنة المالية 2020، المصادق عليه من قبل مجلسي النواب والمستشارين، أيا من الاقتراحات التي تقدمت بها لرئاسة الحكومة والوزارة الوصية ووزارة المالية ولجنة اليقطة الاقتصادية، من أجل إنقاذ قطاع طب الأسنان من الإفلاس بسبب الأضرار الكبيرة التي ألمت به بسبب وباء “كورونا”، علما أنها أرفقت جميع توصياتها ومطالبها بدراسات علمية ميدانية تحت إشراف مختصين، وأثبتت من خلال الأرقام الوضعية الصعبة التي عاشتها الأغلبية الساحقة من أطباء الأسنان خلال فترة إغلاق العيادات، وكذلك الأضرار المادية التي يعانونها حاليا، رغم استئناف العمل.

ونددت الفدرالية، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، باستمرار سياسة التهميش والإقصاء لقطاع طب الأسنان وعدم الأخذ بعين الاعتبار الحس المهني والوطني الذي أبان عنه أطباء الأسنان بتعليق العمل بعياداتهم منذ 15 مارس الماضي، حتى قبل توصلهم برسالة وزير الصحة، لعلمهم الأكيد بالمعطيات العلمية وبما انتهجته عدة دول في أخذ هذا القرار الصعب بكل جرأة وحكمة خدمة للوطن وحفاظا على الأمن الصحي للبلاد، رغم أن تبعاته وجملة الأضرار المادية المترتبة عنه كانت عبئا كبيرا على طبيب الأسنان بالقطاع الخاص.

واستنكرت الفدرالية، في البلاغ نفسه، “عدم الاستجابة لطلب توفير وسائل الوقاية الفردية لأطباء الأسنان من أجل توفير الحماية لهم ولمساعديهم ومرضاهم، على غرار عدة دول قدمت هذه الوسائل بالمجان لكل أطباء الأسنان لتخفيف كلفة العلاج وتفادي رفع أثمنتها، بل ذهبت حد منح تعويضات شهرية لأطباء الأسنان لخلق الموازنة بين المصاريف والمداخيل، ولكي تضمن الاستمرار لعيادات طب الأسنان في ظل العودة إلى العمل في ظروف خاصة، في الوقت الذي تعرف أثمنة المستلزمات الوقائية الفردية والمواد المطهرة ارتفاعا صاروخيا، بسبب الحاجة لها وبسبب عمليات الاحتكار والمضاربة التي تمارسها بعض الشركات، علما أن أطباء الأسنان، تبرعوا منذ ظهور الوباء بما كانوا يتوفرون عليه من مخزون وسائل الوقاية من قفازات طبية وأقنعة جراحية ووسائل تطهير وواقيات من الرذاذ على الأطر الصحية التي كانت تعمل في الصفوف الأمامية، وكانت في أمس الحاجة إليها”.

ونددت الفدرالية بالزيادة في نسبة المستحقات الجمركية على المستلزمات والآليات الطبية في الوقت الذي كانت تنتظر استفادة القطاع الصحي الحر من تدخل الحكومة، من خلال قانون المالية المعدل، لرفع مجموعة من الضرائب عنه بهدف تخفيف الضرر الذي أثقل كاهله بسبب الوباء، كما حملت مسؤولية انهيار قطاع طب الأسنان وتعرض الكثير من العيادات إلى الإفلاس، إلى رئاسة الحكومة ووزارتي الصحة والمالية.

وحذرت الفدرالية من انهيار قطاع طب الأسنان، الذي “سيجر وراءه انهيارا لمنظومة صحية واقتصادية هامة جدا ستشكل وصمة عار على جبين كل مهنيي الصحة ببلادنا، وستعبر حقا عن عجز الحكومة في تدبير القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة”، حسب نص البلاغ.

نورا الفواري