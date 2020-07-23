عيد الأضحى … إطلاق دليل لاحترام التدابير الصحية الوقائية

أطلقت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات، بشكل مشترك، “دليلا عمليا يتعلق باحترام التدابير الصحية الوقائية والتنظيمية الخاصة بعيد الأضحى”.

ويحدد هذا الدليل، الذي يندرج في إطار التحضيرات لعيد الأضحى 1441 هـ، التدابير المتخذة لتنظيم وتدبير وسير الأسواق والفضاءات المهيئة المتعلقة ببيع الماشية (الأغنام والماعز) الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالنسبة لجميع الفاعلين المعنيين (الزوار، الكسابة، المشترون، الناقلون، الخ)، مع اعتماد المراقبة الصارمة للتدابير الصحية الوقائية من مخاطر عدوى (كوفيد-19)، وكذا تدبير الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة قبل وخلال يوم العيد.

كما يشكل هذا الدليل قاعدة للخدمات اللوجيستية والموارد البشرية الضرورية لضمان حسن تطبيق التدابير الصحية الموضوعة من طرف السلطات للوقاية من مخاطر تفشي عدوى (كوفيد-19).

ويتعلق الأمر بالتدابير الصحية والوقائية الواجب احترامها في تدبير وتسيير جميع الأسواق والفضاءات المهيئة لهذا الغرض، وتدابير تكميلية خاصة بالأسواق الجماعية.

ويتضمن الدليل، أيضا، إجراءات إضافية خاصة بالأسواق المؤقتة خلال عيد الأضحى، والإجراءات المتخذة يوم العيد من قبل “الجزارة” وعموم المواطنين، وكذا الإجراءات الخاصة بالمهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى.