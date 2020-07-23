رجاء الزهور ممنوع من التحاليل

رئيسه قال إنه وضع طلبا في تاسع يوليوز ومازال ينتظر الرد

تنتظر لاعبات رجاء الزهور لكرة القدم إجراء التحاليل المخبرية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من أسبوع.

وقال مصطفى الحيا، رئيس الفريق، «وضعت طلبا لدى المصالح المختصة بآسفي منذ تاسع يوليوز، ومنذ ذلك التاريخ ونحن ننتظر إخضاع لاعبات فريقنا لهذه التحاليل، تنفيذا لقرارات الجامعة الوصية».

وكشف المتحدث نفسه أنه قام بربط الاتصال بخلية كوفيد 19 بالمدينة، وتلقى تطمينات، لمن لم تتم الاستجابة إلى طلبه، موضحا أن الوقت يداهم فريقه، وأن لاعبات ممنوعات من استئناف التداريب.

وفي موضوع ذي صلة، أكد المتحدث نفسه أنه وضع طلبا لدى السلطات المحلية والمجلس البلدي لآسفي، من أجل استغلال ملعب الأب فرج، لكن المسؤولين أبلغوه أنهم ينتظرون الضوء الأخضر من وزارة الداخلية.

وشدد الحيا على أن الوضعية المالية تزداد تعقيدا، في ظل غياب منح المجالس المنتخبة، وأكد أن فريقه محروم من منحة جهة مراكش آسفي منذ أربع سنوات، ولم يتوصل بمنحة المجلس الإقليمي في الموسمين الماضيين.

وزاد موضحا «فريقنا يعيش معاناة حقيقية، بسبب ارتفاع مصاريف اللعب في القسم الثاني، والتنقل إلى عدة مدن، مثل البيضاء والجديدة وسطات وقلعة السراغنة، ولم نتوصل بالمنح التي تخصصها جهة مراكش آسفي لدعم الفرق الرياضية منذ أربع سنوات، كما لم نستفد من منحة المجلس الإقليمي لموسمين متتاليين، ناهيك عن تجاهلنا من طرف المؤسسات الاقتصادية».

وبخصوص الموارد التي يعتمد عليها الفريق قال رئيسه «نعتمد بشكل أساسي على منحة الجامعة. طرقنا أبواب العديد من المسؤولين دون فائدة، اتصلنا وتلقينا بعض الوعود، لكن لا شيء تحقق. هناك العديد من المؤسسات الاقتصادية في الإقليم تتلكأ في مساعدتنا».

ح . ر (آسفي)