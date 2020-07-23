إضراب واشتباكات بالكوكب

حجي يواصل التوسط لـ”بيع” الفريق لأجانب

رفض لاعبو الكوكب المراكشي لكرة القدم، أول أمس (الثلاثاء)، خوض الحصة التدريبية، بسبب عدم توصلهم برواتبهم، بعد تبخر وعود والي جهة مراكش آسفي، بصرف مستحقاتهم كاملة، وحل مشاكلهم مع مالكي الشقق التي يقطنونها.

ويهدد اللاعبون بعدم إجراء المباريات المقبلة، في حال عدم حل مشاكلهم المادية.

واستقبل والي الجهة، في اليوم ذاته، الطرفين اللذين يرغبان في الاستثمار داخل الشركة المتوقع تأسيسها باسم الكوكب، ويتعلق الأمر بأجانب يرافقهم مصطفى حجي، مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول، ورجال أعمال مغاربة، ضمنهم مالك فريق في القسم الرابع بالدوري الإنجليزي.

واستقبل الوالي مجموعة حجي صباحا، والمستثمرين المغاربة في الفترة المسائية، إذ أكدت مصادر مطلعة أن الحسم بنسبة كبيرة كان لصالح رجال الأعمال المغاربة، إذ من المتوقع أن يدعموا الفريق في الوقت الراهن، في انتظار تأسيس الشركة.

وعقد رضوان حنيش وفؤاد الورزازي، المرشحان لرئاسة الكوكب، مساء اليوم نفسه، لقاء تمخض عنه التوافق حول تقديم حنيش مرشحا وحيدا للرئاسة، إذ تعهد بتوفير السيولة المالية، لحل المشاكل الآنية للفريق، ما ثمنه الورزازي.

وأكد مصدر حضر اللقاء أنه عرف نقاشا حادا بين حنيش ونعيم راضي مبارك، رئيس اللجنة المسيرة للكوكب حاليا، كاد يتطور إلى تشابك بالأيدي، لولا تدخل الحاضرين.

وخلف الصراع حول منصب الرئاسة والانشغال بالجمع العام، دون الاهتمام بوضع اللاعبين والطاقم التقني، على بعد أربعة أيام من خوض مباراة مصيرية أمام الراسينغ البيضاوي، تذمرا في نفوس محبي الكوكب، الذي بات مهددا بفقدان مكانه بالقسم الثاني.

عادل بلقاضي (مراكش)