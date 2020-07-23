الغموض يلف مستقبل متولي مع الرجاء

“كاف” تنهي عقوبة الحداد ونغوما ومالانغو يعودان تواجه إدارة الرجاء، صعوبات في إقناع محسن متولي بتمديد عقده، في ظل العروض التي يتلقاها.

ورغم أن الزيات أكد أن اللاعب مستمر مع الرجاء الموسم المقبل، إلا أن التوقيع لم يتم بعد.

وانكبت إدارة الرجاء على تجديد عقود بعض لاعبيها الشباب، استعدادا للمنافسات المقبلة، إذ سيتم تجديد عقد محمد زريدة وزكرياء الهبطي لخمس سنوات إضافية.

بالمقابل، يستعد الحارس محمد بوعميرة لمغادرة الرجاء بعد نهاية منافسات الموسم الجاري.

وينتهي العقد الذي يربط بوعميرة بالرجاء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتقدم له المكتب المسير بأي عرض من أجل التمديد.

وذكرت مصادر متطابقة أن بوعميرة توصل بالعديد من العروض، من أندية بالقسم الأول.

على صعيد آخر، علقت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم توقيف إلياس الحداد، مدافع الرجاء، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام مازيمبي.

ونجح الرجاء في إقناع لجنة الاستئناف ب”كاف” بأن الحداد كان ضحية استفزازات الجمهور بعد نهاية المباراة، ما أدى باللجنة إلى رفع العقوبة، مع الاحتفاظ بالعقوبة المالية المحددة في مليون سنتيم.

ويعود الحداد إلى المغرب الأحد المقبل، من هولندا، حيث قضى فترة الحجر، إلى جانب عائلته.

ويستعيد الرجاء لاعبيه الكونغوليين بين مالانغو وفابريس نغوما، اليوم (الخميس)، بعد أن أمنت لهما رحلة جوية استغرقت أزيد من 11 ساعة، مرورا بباريس.

وسيخضع اللاعبان لفترة حجر لتسعة أيام، قبل الالتحاق بتداريب المجموعة.

ويغيب اللاعبان الكونغوليان عن المباريات المؤجلة للرجاء

نور الدين الكرف