بادة مدربا للحراس بالزمامرة

عين نهضة الزمامرة عصام بادة مدربا للحراس، خلفا لنور الدين الصويب، الذي فسخ تعاقده مع الفريق.

وتعتبر هذه هي التجربة الأولى للحارس السابق لمجموعة من الفرق الوطنية، من بينها الاتحاد الزموري للخميسات واتحاد الفتح والكوكب المراكشي واتحاد طنجة.

وعين نور الدين العلوة مدربا لفريق الصغار، فيما تم الاحتفاظ بعزيز نعيم مدربا لفريق الأمل. وعين حسن الكوطي مدربا لفريق الفتيان، وهشام الحسناوي لفئة الشباب، كما تم تعيين أحمد الغروادي وعزيز نعيم منسقين للفئات الصغرى.وأنهى فريق الزمامرة تعاقده مع المدربين علي السويسي ومحمد عامر.

حسن الرفيق (الزمامرة)