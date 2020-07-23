تعبئة لإنقاذ شباب الحسيمة

وجه المتدخلون خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب المسير لشباب الريف الحسيمي لكرة القدم، مساء أول أمس (الثلاثاء) بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة، نداء إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المنتخبة، لدعم الفريق في هذه الظروف الحرجة.

وأكد المشاركون، ضمنهم لاعبون ومدربون ورؤساء سابقون، ضرورة تضافر جهود الجميع، من أجل إنقاذ الفريق، الذي بات مهددا بالنزول للهواة، بدعمه ماديا ومعنويا، معتبرين أن الصراع الذي فتحته جمعية قدماء لاعبي ومسيري الفريق مع المكتب المسير لا يخدم مصالح الفريق والمنطقة، وأن الظروف الحالية تتطلب الالتفاف حول النادي، ونبذ الخلافات التي لن تزيد إلا تأزما لوضعيته الراهنة.

وحث المتدخلون على ضرورة تقديم اقتراحات عملية، من شأنها المساهمة في إنقاذ الفريق من النزول، مطالبين المجالس المنتخبة بالإسراع في دعم النادي، وصرف منحه السنوية للتغلب على الإكراهات المادية التي تحاصره.

وأكد كريم بنحمو، عضو المكتب المسير، أن هذا اللقاء التواصلي يأتي نزولا عند رغبة بعض الغيورين، من أجل البحث عن آليات التوافق، وقطع الطريق على الحملات التشويشية التي تستهدف النادي، مضيفا أن المكتب المسير تمكن من تقليص المبالغ المالية الباهظة المترتبة عن نزاعاته مع لاعبيه السابقين إلى 800 مليون، لدى جامعة كرة القدم، ما يمكن المكتب المسير المقبل من الاستفادة ولو بجزء من منحة الجامعة ذاتها.

واتفق المشاركون في نهاية هذا اللقاء الذي غابت عنه جمعية قدماء لاعبي ومسيرو شباب الحسيمة، على صياغة مجموعة من الاقتراحات، في إطار توصيات سيتم إرسالها إلى بعض الجهات لتنفيذها، من أجل إنقاذ الفريق.

جمال الفكيكي ( الحسيمة)