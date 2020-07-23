إلغاء مباراة ودية بسبب كورونا

لاعبو فئات آسفي يخضعون للتحاليل

ألغيت المباراة الودية التي كانت مقررة بين أولمبيك آسفي ورجاء أكادير، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بدعوى غياب شروط السلامة الصحية.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن مسؤولي الفريق العبدي بادروا إلى إلغاء المباراة في آخر لحظة، نظرا إلى غياب الضمانات الصحية، وتفاديا لأي إجراءات قانونية من قبل الجامعة.

وأكد امحند إد القاضي، مدرب رجاء أكادير، أنه توصل برسالة نصية قصيرة من يوسف أشامي، المدرب المساعد بالفريق العبدي، مفادها إلغاء المباراة، دون الخوض في التفاصيل.

وأنهى أولمبيك آسفي مبارياته الودية بأكادير، بمواجهة اتحاد طنجة، مساء أمس (الأربعاء).

وخضع لاعبو الفئات الصغرى ومؤطروهم بفريق آسفي، صباح أول أمس (الثلاثاء)، إلى التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة الفريق في بلاغ مقتضب نشرته على صفحتها في “فسيبوك”، إن”التحاليل أجريت بمركز التكوين، وشملت لاعبي ومؤطري وإداريي الفئات الصغرى للنادي، في أفق استئناف أنشطتهم الرياضية”.

وتوجه الفريق بالشكر إلى خلية “كوفيد 19 والمندوبية الإقليمية للصحة بآسفي.

حسن الرفيق (آسفي)