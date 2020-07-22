حجز دراجات بالوليدية

تمكنت دورية أمنية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالوليدية، نهاية الأسبوع الماضي، من حجز عدة دراجات نارية في وضعية غير قانونية. وأسفرت الحملة التمشيطية التي باشرها المركز الترابي السبت والأحد الماضيين، لمراقبة الدراجات النارية بمختلف أشكالها وأحجامها، التي تكاثرت بشكل ملفت وأصبحت تشكل خطرا على المارة والعابرين لأزقة وشوارع المدينة نفسها، (أسفرت) عن حجز 14 دراجة في وقت وجيز.

ووضعت الدوريات الدركية سدودا قضائية في مداخل المدينة، التي تعرف إقبالا كبيرا من الزوار، تزامنا مع فترة الصيف، وتبين لها أن أغلب أصحاب الدراجات المحجوزة، يعدون من مخالفي قانون السير ولا يتوفرون على الوثائق القانونية (رخصة التأمين أو البطاقة الرمادية أو الترقيم والخوذة). كما تم التأكد من هوية الدراجات النارية المصنفة، التي يفترض في راكبيها التوفر على رخص للسياقة.

واستحسن زوار ومستعملو الطريق بالوليدية، خاصة شارع الحسن الثاني وحي البام والوليدية السفلى والعليا، نتائج هذه الحملة، وعبروا عن ارتياحهم لها.

وعزز المركز الترابي للدرك الملكي بالوليدية، ترسانته اللوجستيكية، بدراجات رباعية الدفع، وفرض مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، من أجل فرض الأمن والأمان بالمنتجع الصيفي، سيما وأن حالة الطوارئ الصحية تفرض استتباب الأمن بالقرية السياحية ذاتها.

أحمد ذو الرشاد (الوليدية)