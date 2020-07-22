إدانة “بزناس” بمكناس

طوت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، صفحات الملف عدد 20/956، وأدانت مروجا محترفا للمخدرات “الشيرا” بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه 2000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل الحيازة وترويج المخدرات، دون اعتبار حالة العود، والسكر العلني البين، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع.

وذكرت مصادر “الصباح” أن المتهم (م.ق)، الملقب بـ”بآطو”، لم يمر على خروجه من السجن سوى 18 يوما فقط، بعد قضائه عقوبة سالبة للحرية مدتها ثمانية أشهر، في ملف جنحي تلبسي آخر يتعلق بترويج الممنوعات، قبل أن يقرر استئناف نشاطه المحظور، مباشرة بعد انقضاء رمضان.

وجاء إيقاف المتهم، استنادا إلى المصادر ذاتها، بعدما توصلت عناصر فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس بمعلومة من أحد المخبرين، مفادها أن المعني بالأمر بصدد ترويج مخدر”الشيرا” بدرب السرب، الواقع بقصبة “بريمة” التاريخية بالمدينة العتيقة.

واستنادا إلى الأوصاف الدقيقة التي أدلى بها المخبر، انتقلت عناصر من الفرقة إلى الحي موضوع الإخبارية، وهناك وزعت الأدوار في ما بينها بغرض إيقاف المتهم في حالة تلبس، وهي العملية التي كللت بالنجاح.

خليل المنوني (مكناس)