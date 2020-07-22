تفكيك شبكة للاتجار الدولي في الكوكايين

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بكل من مراكش والرباط وطنجة، أعضاء شبكة للاتجار في المخدرات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت الماضي، عن نشاط تلك الشبكة للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تعمل في مجال حيازة وترويج مخدر الكوكايين، ولها ارتباطات على المستوى الدولي.

ومكنت الأبحاث التي أجريت من اعتقال فرنسي من أصول مغربية وامرأة وشخصين من ذوي السوابق القضائية، وكانت العملية الاولى للاعتقال قد تمت في مراكش، إذ تم ضبط ثلاثة منهم في حالة تلبس على متن ثلاث سيارات مكتراة بالمدينة، مباشرة بعد تسليمهم لحقيبة تحتوي على خمسة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين لفائدة المشتبه فيه الرابع، الذي تمكن من الفرار بعد أن تخلى عن شحنة المخدرات، قبل أن يمكن تنسيق ميداني محكم من إيقافه على متن سيارته بعد وصوله لمنطقة “تامسنا” ضواحي الرباط، وبحوزته كيلوغرام إضافي من مخدر الكوكايين. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في إطار القضية نفسها تمكنت عناصر الشرطة القضائية بطنجة من حجز سيارة أخرى ومبلغ 10 ملايين سنتيم، يشتبه في أنها من متحصلات الاتجار في المخدرات، ليصل مجموع ما تم حجزه خمس سيارات وستة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي ومجموعة من الهواتف المحمولة.

ك. م