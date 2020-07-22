شد الحبل بين أصحاب “الكريمات” والسائقين

تأخر في الأداء يشعل حربا بين الطرفين والداخلية تدخل على الخط

اشتد الصراع بين أصحاب مأذونيات النقل وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، بعد امتناع جزء من السائقين، عن تسديد مستحقات الكراء الشهرية، بسبب الكساد الذي فرضته الجائحة، خاصة في الأشهر الأولى، ما دفع بعض أصحاب المأذونيات إلى التقدم بشكايات إلى مصالح وزارة الداخلية، من أجل التدخل لدى السائقين، لحثهم على تسديد الأقساط المتراكمة.

وقال مصدر نقابي، ينتمي إلى قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، إن أصحاب المأذونيات تسرعوا في رفع شكايات ضد السائقين، مبرزا أن التماطل لا يحتسب إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، مشددا على أن بعض السائقين توقفوا مدة معينة عن العمل، وبعد عودتهم اشتغلوا بوتيرة ضعيفة، وهو ما صعب عليهم تسديد الأقساط، خاصة أن بعض أرباب “الكريمات” رفضوا تخفيض مبالغ الكراء، وهو ما أشعل الصراع بين الطرفين.

وأكد المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق ودي، تدخلت مصالح وزارة الداخلية، على مستوى الأقاليم والمدن، من أجل إيجاد حلول توافقية، بعد توصلها بعدد من الشكايات، واضطرت إلى توجيه استدعاءات للسائقين، من أجل حضور اجتماعات تشاورية، قصد الوصول إلى حلول مرضية للطرفين، تضمن استمرار استفادة أصحاب المأذونيات من أقساطهم الشهرية، والحفاظ على مناصب الشغل أيضا. وأوضح المصدر ذاته، أن أصحاب السيارات، الذين يكترونها مقابل تسعيرة محددة، تسدد بشكل يومي، لم يكونوا جزءا من الصراع، لأنهم تفهموا الأوضاع بالنسبة إلى السائقين، إذ خفض جزء كبير منهم التسعيرة إلى النصف، فيما قاموا بإلغاء تسعيرة الأيام، التي لم يشتغل فيها السائق، إذ أن كل من يسلم المفاتيح لصاحب السيارة، لا يكون مجبرا على الأداء في الفترة، التي لم يشتغل فيها.

وما يزال أرباب سيارات الأجرة، ينتظرون دعم الحكومة من أجل تسديد المصاريف، التي تراكمت عليهم في فترة الحجر الصحي، إذ تجاوبت لجنة اليقظة قبل شهرين مع مطالب هذه الشريحة، وكانت تعد دراسة من القطاعات الوزارية المعنية، من أجل تقديم دعم مالي، إذ سبق لنقابة المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، أن أكدت أن لجنة اليقظة تنوي دعم السائقين المتوقفين عن العمل، بشكل اضطراري خلال فترة الحجر الصحي.

ع . ن