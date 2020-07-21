السعودية تعلن انطلاق الحج في 29 يوليوز

أعلنت السعودية الاثنين أن مناسك الحج التي تقرر أن تقام بأعداد محدودة جدا هذا العام، على خلفية تهديد فيروس كورونا المستجد، ستبدأ في 29 يوليوز الجاري، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية.

وقالت المحكمة العليا في البيان إن غد الأربعاء هو الأول من شهر ذي الحجة، بحسب التقويم الإسلامي، والوقوف بعرفة سيكون الخميس 30 يوليوز، ما يعني أن الحج سينطلق الأربعاء 29 يوليوز.

وكانت المملكة أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم السماح لنحو ألف شخص فقط بأداء الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 2,5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.

لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الأعداد قد ترتفع لتصل إلى نحو عشرة آلاف.

وقالت وزارة الحج والعمرة أن نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70 بالمائة، من إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30 بالمائة فقط.

وستكون الأولوية بين المقيمين الأجانب “لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة”.