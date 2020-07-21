برقية تهنئة من الملك إلى عاهلي بلجيكا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهلي مملكة بلجيكا، صاحب الجلالة الملك فيليب وصاحبة الجلالة الملكة ماتيلد، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية “يطيب لي بمناسبة احتفال مملكة بلجيكا بعيدها الوطني أن أبعث إليكم بأصدق متمنياتي لكم ولكافة أفراد اسرتكم بموفور الصحة والهناء “.

وعبر جلالة الملك في هذه البرقية عن تقديره الخاص للشعب البلجيكي الذي تريطه بالشعب المغربي علاقات صداقة عريقة ووطيدة ، وعن أزكى متمنياته له بموصول الازدهار والرخاء، “واثقا من أن جهودنا المشتركة ستسهم في ترسيخ روح الصداقة والثقة التي تطبع علاقات التعاون المثمر بين بلدينا”.