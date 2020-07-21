توفير خدمتي إيواء الأضاحي بإسطبلات مهيئة وذبح أضحية العيد بمجازر البيضاء

أعلنت شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، أنها ستقوم بتوفير خدمتي، إيواء الأضاحي بإسطبلات مهيئة، وذبح أضحية العيد بمجازر الدار البيضاء ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2020، وتحت إشراف مجلس جماعة الدار البيضاء، سيتم توفير خدمة إيواء الأضاحي بإسطبلات مهيئة لهذا الغرض يومين قبل عيد الأضحى .

وأضافت أنها ستقوم أيضا بتوفير خدمة ذبح أضحية العيد بمجازر الدار البيضاء الكائنة بـشارع 10 مارس سيدي عثمان .

وحسب البلاغ ، فإنه على غرار كل سنة، تحرص الشركة على إنجاز عملية ذبح الأضحية وفق معايير وشروط السلامة الصحية والجودة المنصوص عليها من طرف الهيئات ذات الصلة.

وتماشيا مع الظرفية الاستثنائية التي تفرضها الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا، فقد تم وضع سلة من الإجراءات الصحية والتنظيمية الكفيلة بضمان شروط الجودة والسلامة الصحية ، وذلك في احترام تام للتوجيهات الحكومية الوقائية بهذه المناسبة.

وفي سياق متصل تمت الإشارة إلى أن تنظيم هذه العملية سيتم في حدود الطاقة الاستيعابية للذبح ( العدد محدود).

وللإشارة فإن المجازر الجماعية لمدينة الدار البيضاء معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهي الأولى والوحيدة على المستوى الوطني الحاصلة على شهادة المطابقة إزو 22000 نسخة 2018 و9001 نسخة 2015.