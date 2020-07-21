كورونا … أمريكا تواصل تحطيم الأرقام القاسية

سجلت الولايات المتحدة أمس الإثنين، لليوم السابع على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، ارتفع إلى أكثر من 3,82 مليون إصابة، بينها 61,288 إصابة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبب كوفيد-19 بوفاة 448 شخصا في الولايات المتحدة خلال الساعات 24 الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتاك في هذا البلد إلى 140,922 وفاة، وفق الجامعة ومقرها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند.

والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

ومنذ أسبوع تسجل الولايات المتحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين سجلت 77,638 إصابة جديدة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد مرضى كوفيد-19 الذين استدعت حالتهم إدخالهم المستشفيات رقما قياسيا.