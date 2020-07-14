الفردوس ينوه بمقترحات جمعية الإعلام والناشرين بخصوص دعم المقاولات الإعلامية

قدم عبد المنعم دلمي، رئيس الجمعية لوطنية للإعلام والناشرين، اليوم الثلاثاء، مقترحات الجمعية بخصوص دعم المقاولات الإعلامية، التي وعدت به الحكومة أخيرا.

ونوه عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، بمقترحات الجمعية، التي تبلورت خلال اجتماع نظم الجمعة الماضي، هدفها تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية للخفيف من تداعيات الأزمة التي خلفها فيروس كورونا.

وأكد وزير الثقافة خلال هذا الاجتماع، أن موضوع الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المقاولات الإعلامية، يشغله بشكل كبير، مبرزا أنه يعمل على تسريع استفادة هذه المقاولات من الدعم بدءا من الشهر الجاري.

ودعا الفردوس إلى وضع نظام دعم جديد، لمنح القطاع مناعة صلبة مستقبلا، بعد الأخذ بوجهة نظر كل الشركاء.