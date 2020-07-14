رسالة تهنئة من الملك لماكرون

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس ماكرون، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته للشعب الفرنسي بالتقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “إن الشراكة المتميزة بين المغرب وفرنسا، والمبنية على أسس راسخة من الروابط الإنسانية والثقافية، ما فتئت تشهد نموا وتطورا مطردا، تجسده بجلاء الجهود المشتركة التي يبذلها بلدانا لإنجاز مشاريع مختلفة ملموسة ومبتكرة”.

وأضاف جلالة الملك “كما يتجلى تميز العلاقات التي تربط المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في تطابق وجهات نظرهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، مؤكد جلالته للرئيس الفرنسي عزمه على “مواصلة عملنا من أجل رفع التحديات الكبرى ذات الصلة بالفضاء الأورومتوسطي”.