تسجيل 111 إصابة جديدة صباح الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 111 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 16 ألفا و47 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 13 ألف و 403 حالات بعد تماثل 469 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 256 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

الرباط – سلا – القنيطرة 6

الدار البيضاء – سطات 17

طنجة – تطوان – الحسيمة 53

مراكش – أسفي 27

فاس – مكناس 1

الشرق 2

سوس – ماسة 1

كلميم – واد نون 1

العيون – الساقية الحمراء 1

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 889 ألفا و 241 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.