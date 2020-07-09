الطرق السيارة توصي مستعمليها بتنظيم تنقلاتهم مع ارتفاع حركة المرور

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق “ADMTRAFIC”، وذلك على مشارف العطلة الصيفية.

ودعت الشركة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، مستعملي الطريق السيار إلى تجنب أوقات الذروة عند محاور الطرق السيارة المجاورة للمنتجعات الساحلية، ما بين الساعة الخامسة مساء والثامنة ليلا وسط الأسبوع، ومن الساعة الخامسة مساءا إلى الساعة العاشرة ليلا خلال نهاية الأسبوع.

وأشارت الشركة، حسب المصدر ذاته، إلى أن شبكة الطرق السيارة تعرف حركة سير غير منتظمة مع فترات ذروة غير متوقعة، مخلفة بذلك ازدحاما على مستوى بعض محطات الأداء التي تعرف تدفقا كبيرا لحركة السير، وذلك بعد عودة الحركة على إثر تفعيل الإجراءات الجديدة لتخفيف الحجر الصحي في المغرب منذ 25 يونيو 2020.

وعزت الشركة هذه الاضطرابات في انسيابية حركة السير، أساسا، إلى عودة معظم المصطافين من الشواطئ في الوقت نفسه عند نهاية اليوم، مما يؤدي إلى تباطؤ حركة السير عند محطات الأداء المجاورة للمنتجعات الساحلية التي عرفت إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة؛ ورجوع المركبات إلى الوراء على مستوى مسارات الأداء عندما يكتشف زبناء “جواز” أن رصيدهم قد نفذ.

وحيال هذه الاضطرابات في حركة السير، يبرز المصدر، أضحى “جواز” الحل الموصى به من أجل انسيابية أفضل لحركة السير عند مستوى محطات الأداء أثناء أوقات الذروة، وخاصة غير المتوقعة منها، وذلك بتدفق يفوق تدفق الممرات اليدوية (النقدية)، وتعزيز سلامة الزبناء مستعملي الطريق السيار وذلك بتفادي الاضطرابات عند محطات الأداء، إلى جانب ضمان المزيد من الراحة، وربح الوقت للزبناء مستعملي الطريق السيار، وذلك بتمكينهم من الأداء دون توقف ودون أي مبلغ إضافي مقارنة مع الأداء النقدي.

وبعد أن أوصت الشركة، في هذا الصدد، زبناءها مستعملي الطريق السيار باختيار “الباس جواز” كوسيلة للأداء الأوتوماتيكي، ذكرت بأن العرض الاستثنائي لاقتناء “الباس جواز” بثمن رمزي (10 دراهم) لازال مستمرا، داعية إلى الاتصال بالرقم 5050 لمزيد من المعلومات.