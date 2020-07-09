تسجيل 178 إصابة جديدة صباح الخميس

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 178 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 14 ألفا و 949 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 11 آلاف و 372 حالة بعد تماثل 56 حالات جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 252 حالة.

توزيع الحالات حسب الجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 2

الدار البيضاء – سطات 38

طنجة – تطوان – الحسيمة 2

مراكش – أسفي 46

فاس – مكناس 26

سوس – ماسة 5

كلميم – واد نون 16

العيون – الساقية الحمراء 49

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 795 ألفا و 73 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية .