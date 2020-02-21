نقل شرطي حاول بالانتحار إلى مستشفى الامراض النفسية والعصبية

علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، أنه تم نقل موظف للأمن الوطني، برتبة مقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية، هدد بتعريض نفسه للإيذاء العمدي، إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وذلك لتمكينه من العلاجات الضرورية وتتبع وضعه النفسي بسبب الأزمة التي انتابته صباح اليوم الجمعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن موظف الشرطة المذكور كان قد دخل في حالة نفسية غير طبيعية، مهددا بتعريض نفسه للإيذاء العمدي بعدما صعد لسطح بناية أمنية، قبل أن يتراجع عن ذلك ويتم نقله للمستشفى.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالموازاة مع ذلك، فتحت مصالح الأمن الوطني بحثا إداريا لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام موظف الشرطة المذكور على التهديد بتعريض نفسه للإيذاء العمدي.