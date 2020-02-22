“حكيم إيفازيون … سفر ومغامرات

تعتبر قناة “حكيم إيفازيون” لصاحبها حكيم على موقع الفيديوهات “يوتوب” من القنوات، التي أطلقت حديثا، لكنها تحظى بنسبة متابعة مهمة من عشاق السفر والمغامرات داخل المغرب وخارجه.

ويدعو اليوتوبر حكيم عبر الفيديوهات التي يطرحها على متابعيه على “يوتوب”، إلى تقاسم لحظات من المتعة رفقته في أجواء مختلفة، حيث يتنقل في كل مرة إلى مدينة جديدة أو فضاءات طبيعية ليقربهم منها.

ويطرح حكيم كذلك عبر قناته “حكيم إيفازيون” مجموعة من الفيديوهات، التي تكون عبارة عن حملات تضامنية مع سكان مناطق نائية، حيث يتم نقل مساعدات عبارة عن أغذية أو ملابس للفئات، التي تكون في حاجة إلى ذلك، خاصة مع تدني درجات الحرارة والتساقطات الثلجية.

وكانت من بين الفيديوهات، التي تقاسمها حكيم مع متابعيه فيديو لتقديم مساعدات إلى بعض المشردين بأحياء البيضاء من قبل إحدى الجمعيات الخيرية، التي كانت تجوب عدة فضاءات لتوزيع وجبات وأغطية وملابس.

ومن جهة أخرى، يبث حكيم عبر قناته على “يوتوب” فيديوهات لعدد من سباقات المراثون بمدن متعددة من بينها بن سليمان، والتي يشارك فيها، وينقل أجواء من بينها مراحل السباق وأجواء تتويج الفائزين.

ومن جهة أخرى، تتضمن بعض فيديوهات حكيم مبادرات إنسانية لعدد من الجمعيات، حيث يتم تقديم عدد من المتطوعين مساعدات وتكوينات في مجالات متعددة من بينها التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير النفايات.

أمينة كندي