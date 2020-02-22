أهريش تتعرض لانتقادات

عبرت الفنانة بشرى أهريش عن استيائها من الهجوم، الذي تعرضت له من قبل منتقديها، حيث تحدثت عن تعليقات مسيئة إليها من خلال فيديو تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وأطلت أهريش من خلال الفيديو ذاته وهي تقرأ مجموعة من الانتقادات، التي تباينت طريقة تعاملها مع مضامينها، إذ كان ردها عبارة عن ابتسامة تجاه بعضها من بينها قول أحدهم “إن التدخين ساهم في تغير نبرات صوتها” و”أنت بعيدة كل البعد عن الفرنسية”، بينما أغضبتها تعليقات فئة أخرى، إذ قالت إنها خجلت من نطق ما وجه لها من انتقاداتها لتضمنها عبارات نابية.

وعبرت أهريش عن غضبها قائلة “حشومة…إنني فعلا أخجل من قراءة مثل هذه التعاليق”، مضيفة أن من كتبها لا يعرفها جيدا لأنه لو فعل ذلك لكان الأمر مختلفا.

ولا تتوانى أهريش في التعبير عما تشعر به، إذ تقاسمت، أخيرا، صورة مع متابعي صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور “إنستغرام”، حيث كانت تقضي عطلة قصيرة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه “أهرب لأتنفس بعمق…أطوي المسافات… أتفحص وجوه المارة… لا أحسب الزمن… أعود للبياض لأقف مستقيمة من جديد”.

يشار إلى أن بشرى أهريش قدمت عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية وسينمائية تجاوزت خمسة عشر فيلما، والتي أغلبها تقاسمت بطولتها مع الفنان عبد الله فركوس، وتعاونت فيها مع مخرجين، من بينهم داوود أولاد السيد، إلى جانب أنها دخلت مجال التنشيط التلفزيوني وقدمت عدة برامج، منها “بيناتنا” على قناة “ميدي 1 تي في”.

أ . ك