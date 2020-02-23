سرقة بحمام شعبي بابن سليمان

اقتحم شخص، حماما شعبيا جديدا بحي القدس توسيع بمدينة ابن سليمان، وسرق أغراض زبون، مساء الثلاثاء الماضي، بعدما عمد السارق إلى الاستحواذ على محفظة الملابس، وقام بسرقة مبلغ 1800 درهم من جيب سروال الزبون، كما قام بسرقة كل الوثائق التي كانت في محفظة صغيرة وتتكون من، رخصة سياقة ورخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وبطاقة بنكية، وبطاقة الوطنية.

وعلمت “الصباح” من مصادر عليمة، أن المصالح الأمنية قامت باعتقال أحد المشتبه فيهم، بعدما تعرف ثلاثة أشخاص كانوا بالحمام على وجه السارق، وقاموا بالانتقال رفقة الضحية صوب مقر الدائرة الأولى التي قامت بالتحقيق في الموضوع، وأدلوا بشهادتهم بخصوص الواقعة، مؤكدين قيام السارق الذي تربطه علاقة قرابة مع أحد مستخدمي الحمام، بسرقة الضحايا، ومحاولة سرقة زبناء آخرين، قبل أن يغادر الحمام. ورغم شهادة الشهود، أخلت المصالح الأمنية سبيل المتهم، وطلبت منه رفقة الضحايا التقدم أمامها عند الاتصال بهم من أجل عرضهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان في حالة سراح.

كمال الشمسي (ابن سليمان)