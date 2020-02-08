محمود عباس يستقبل بوريطة بعمان لإبلاغه رسالة شفوية من الملك

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت بعمان بالمملكة الاردنية الهاشمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة الذي أبلغه رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

حضر هذا الاستقبال سفير المغرب في الأردن خالد الناصيري ومحمد الحمزاوي السفير رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله ، وسفير فلسطين لدى الأردن مجدي الخالدي وصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.