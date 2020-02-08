محمود عباس يثمن الدور الذي يضطلع به الملك في دعم الشعب الفلسطيني

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية ، الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية ، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني لينال حريته واستقلاله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن أبو مازن، أكد خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على متانة العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان بوريطة قد أبلغ الرئيس الفلسطيني رسالة شفوية من جلالة الملك تندرج في إطار التشاور الدائم بين قائدي البلدين حول القضية الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.