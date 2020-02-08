تهنئة ملكية لأسود القاعة

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، وذلك على إثر فوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الإفريقية 2020، التي احتضنتها العيون.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “على إثر فوز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة بكأس الأمم الإفريقية 2020، التي احتضنتها مدينة العيون، حاضرة أقاليمنا الجنوبية العزيزة، يسعدني أن أتقدم إليكم، ومن خلالكم لكافة الأطر التقنية والإدارية بالجامعة الملكية لكرة القدم، بأحر تهانئنا”.

وأضاف جلالة الملك “وإننا ونحن نشيد بهذا الإنجاز الرياضي الهام الذي جاء ليؤكد الحضور القاري القوي لكرة القدم الوطنية بمختلف أصنافها، لا يفوتنا أن ننوه ونثمن جهود المشرفين على التنظيم الناجح والمتميز لهذه البطولة الإفريقية، والذي أضفى على هذا الملتقى الكروي أجواء مفعمة بالإعجاب والتشجيع الحار لكل الفرق المشاركة من قبل الجمهور والمتتبعين”.

وقال جلالة الملك “وإذ نجدد لكم اعتزازنا بهذا الإنجاز المشرف للرياضة المغربية، لندعو الله لكم بموصول التألق والتوفيق على درب تحقيق المزيد من الألقاب في مختلف المنافسات القارية والدولية، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا”.