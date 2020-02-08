حرب بين إلترات الرجاء والوداد

استعملت فيها كلاب شرسة و״لاكريموجين״ وبوادرها ظهرت منذ 10 أيام

عاشت مديونة، ليلة أول أمس (الأربعاء)، على وقع مواجهة وصفت بالعنيفة بين أنصار الوداد والرجاء البيضاويين استعملت فيها كلاب شرسة وغاز “لاكريموجين”، أسفرت عن اعتقال شخص.

وأفادت مصادر “الصباح”، أن الأمن تدخل لفض تلك المواجهات، التي تسببت في هلع بالمدينة، إذ اضطر معها مسيرو محلات تجارية ومقاه إلى إغلاقها خوفا من تعرضها للتخريب.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن بوادر الحرب انطلقت عبر صفحات لفيسبوك” منذ 10 أيام، عندما تلقى شاب ينتمي إلى إلترا رجاوية تهديدات بالاعتداء عليه من قبل وداديين، ما اضطره إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى مصالح الأمن ومطالبة عناصرها بحمايته.

واعترض منتمون إلى إلترا الوداد، يتحدرون من مديونة، مساء أول أمس (الأربعاء)، شبابا من إلترا الغريم، بالشارع، وشرعوا في الاعتداء عليهم، مدججين بكلاب شرسة، ليتحول المكان إلى مواجهة بين الطرفين، اضطر معها الرجاويون إلى مغادرة المكان خوفا على حياتهم، والاتصال بعناصر الإلترا بدرب السلطان بالبيضاء لإشعارهم بالاعتداء ومطالبتهم بالحضور لمؤازرتهم.

وفي ظرف قياسي، حلت بمدخل مديونة، خمس سيارة كبيرة الحجم، تحمل أزيد من 100 شخص ينتمون إلى الفصيل الرجاوي مدججين بأسلحة بيضاء.

وتوزع أفراد إلترا الرجاء إلى مجموعات، وشرعوا في مطاردة أنصار الوداد، والبحث عنهم في الأزقة والشوارع بهدف الاعتداء عليهم، انتقاما لزملائهم.

وظل الوضع متوترا بمديونة أزيد من 40 دقيقة، خوفا من دخول الطرفين في مواجهات دموية, قد تتسبب في سقوط ضحايا، قبل أن تنجح المصالح الأمنية في السيطرة على الوضع، بعد مطاردة عناصر الفصائل المتناحرة، أسفرت عن اعتقال أحدهم، حجزت لديه قنينة غاز “لاكريموجين” وقضيب من الحديد.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن أنصار إلترا الرجاء عادوا جماعات إلى سياراتهم المركونة بمدخل مديونة، وغادروا صوب البيضاء، خوفا من مطاردة أمينة.

مصطفى لطفي