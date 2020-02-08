أنهى حياة زوجته بطعنات قاتلة

اهتز حي إيزيكي بمراكش ، زوال أول أمس (الأربعاء)، على وقع جريمة قتل، ذهبت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 41 سنة على يد زوجها البالغ 48 سنة، الذي وجه لها عدة طعنات كانت كافية لإزهاق روحها رغم محاولة إنقاذها.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعطيات الأولية للبحث، كشفت أن جريمة القتل التي ارتكبها الزوج، والتي شهد فصولها منزل والدته، جاءت نتيجة نقاش حاد جرى بينه وبين شريكة حياته التي التحقت به ببيت أسرته، ليتطور الأمر إلى عراك بالأيدي، قبل أن يستل الجاني سكينا ويوجه طعنات إلى أم طفليه في القلب والظهر لتسقط مضرجة وسط دمائها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الزوج، بمجرد إدراكه خطورة سلوكه المتهور وتداعياته على حياة زوجته، فر من مسرح الجريمة، قبل أن تضع فرقة الشرطة القضائية حدا لعملية فراره بعد ساعات من الأبحاث الميدانية والترصد.

وباشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول الحادث المأساوي، إذ جرى الاستماع إلى الزوج المتهم، لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات واقعة تصفيته لشريكة حياته. وأفادت مصادر متطابقة، أن دخول الزوجين في خلاف وتلاسنات جعلت المتهم يصاب بهستيريا يصعب معها إيقافه، دفعه إلى قتلها.

وأضافت المصادر، أن خطورة الإصابة عجلت بإزهاق روح الضحية، إذ لفظت أنفاسها في الطريق إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل، بعدما لم يعد هناك مجال لإنقاذها.

وبمجرد تلقي المصالح الأمنية بمراكش إشعارا حول الواقعة، استنفرت عناصرها وحلت بمسرح الجريمة مرفوقة بالشرطة العلمية والتقنية وعاينت جثة الهالكة، وبأمر من النيابة العامة تقرر فتح تحقيق في النازلة، والقيام بحملة تمشيط واسعة أسفرت عن إيقاف المتهم.

محمد بها