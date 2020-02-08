شريـط الحوادث

الحبس لمعذبي طفلتهما بتارودانت

فضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الثلاثاء الماضي، بإدانة أبوين بالحبس النافذ، من أجل العنف والإيذاء في حق ابنتهما القاصر البالغة سبع سنوات.

وصرحت الهيئة ابتدائيا بحضور الأب المعتقل، وحضور الأم المتابعة في حالة سراح بمؤاخذة المتهمين، من أجل ما نسب إليهما، والحكم على الأب (م. خ) بأربعة أشهر حبسا نافذا، وعلى الأم (ه.س) بشهرين حبسا نافذا، مع تحميلهما الصائر تضامنا وجعل مدة الإجبار في الأدنى.

وكانت نتائج البحث القضائي الذي أجرته فرقة الشرطة القضائية بتارودانت، يوم 20 من يناير الماضي، تحت إشراف النيابة العامة، أكدت، تورط الأبوين في تعريض ابنتهما القاصر البالغة من العمر سبع سنوات للإيذاء العمدي وافتعال حروق من الدرجة الثانية. وقد أحيل الأبوان على النيابة العامة في حالة اعتقال يوم 21 يناير الماضي، قبل أن تتقرر متابعة الأب في حالة اعتقال، والأم في حالة سراح.

محمد إبراهمي (أكادير)

قناة للصرف الصحي تبتلع مغربيا بمليلية

علم من مصدر مطلع أن مواطنا من جنسية مغربية سقط الثلاثاء الماضي في حفرة مؤدية إلى قناة للصرف الصحي بمدينة مليلية السليبة، بعد مطاردة من قبل عناصر تابعة للشرطة بالمدينة ذاتها.

وكشفت مصادر متطابقة أن المختفي اقتحم رفقة مغربي آخر السياج الحدودي لمدينة مليلية السليبة، في وقت مبكر من صباح اليوم ذاته، ما جعل عناصر الحرس المدني الإسباني تلاحقهما، بعد أن رصدتهما كاميرات المراقبة. وتمكن رجال الشرطة من إيقاف أحدهما والبالغ من العمر 26 عاما، في مكان الحادث، فيما لاذ الثاني بالفرار، قبل سقوطه في قناة للصرف الصحي تربط محطة لمعالجة المياه العادمة بالبحر.

واستنفر الحادث السلطات الأمنية بالمدينة، وجندت عناصرها، إضافة إلى رجال الطوارئ والوقاية المدنية، في عملية بحث عن المواطن المغربي.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

سرقة قوارب الصيد بالجديدة

تفاجأ مهنيون في قطاع الصيد البحري بميناء الجديدة صباح أول أمس (الأربعاء) بسرقة جديدة لقارب للصيد الساحلي، رغم الإجراءات الأمنية المشددة على معبر ميناء الجديدة والتعزيزات الأمنية التي خصصت له.

وتوجه صاحب المركب المفقود إلى مصالح الأمن الإقليمي حيث أودع شكاية في الموضوع وباشر على إثرها أمن الجديدة البحث والتحقيق، من أجل الوصول إلى الفاعل أو الفاعلين.

ويأتي اختفاء القارب موضوع الشكاية بعد أقل من 48 ساعة على تفعيل إجراءات ولوج فضاءات ميناء الجديدة ووجوب الإدلاء بجواز مرور مسلم من سلطات الميناء يثبت ممارسة حامله لأحد الأنشطة المرتبطة بالميناء. وبعد أقل من أسبوع على رسو قاربين، بالبرتغال وإسبانيا، استعملهما “حراكة” في رحلتهم، بعد سرقتهما منتصف يناير الماضي من ميناء الجديدة. ويعد القارب المسروق رقم 16 الذي يختفي في ظروف غامضة.

أحمد سكاب (الجديدة)