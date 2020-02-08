اغتصاب جماعي لعشريني بالداخلة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و30، من أجل قضية تتعلق بالاحتجاز، وهتك العرض بالعنف، والضرب والجرح، مع الاتجار في مسكر ماء الحياة.

وتم إيقاف المشتبه فيهم بناء على شكاية تقدم بها عشريني، مفادها أن أحد الموقوفين، باعتباره جارا له، استدرجه إلى داخل مسكنه حيث يوجد باقي الموقوفين في جلسة خمر، وقام بنزع ملابسه وتصويره بالهاتف، ليعمدوا إلى تكبيله بواسطة شريط لاصق، ومارس عليه اثنان من المشتبه فيهم الجنس.

وأسفر التفتيش الذي أجري بداخل المسكن عن حجز اللصاق المستعمل في تكبيل الضحية، بينما تم العثور على مصنع تقليدي خاص بتحضير مسكر ماء الحياة، حيث تم حجز معداته، إضافة إلى 30 لترا من المواد المخمرة.

المحجوب الأنصاري (الداخلة)