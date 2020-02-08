معـرض الكتـاب بـ “نفـس جديـد”

تغييرات وتدابير جديدة خلال النسخة 26

يعرف برنامج الدورة 26 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالبيضاء مشاركة 703 من العارضين منهم 267 عارضا مباشرا و436 عارضا غير مباشر من المغرب والعالم العربي والبلدان الإفريقية والأوربية والأمريكية والآسيوية، حيث سيقدمون عرضا وثائقيا يغطي مجمل حقول المعرفة ويتجاوز عدد العناوين المعروضة فيه 100 ألف عنوان. وتحل هذه السنة موريتانيا ضيف شرف، تأكيدا للروابط التاريخية والحضارية بينها وبين المغرب وتعزيزا للعلاقات الثقافية. وتتميز الدورة الحالية من المعرض بضخ دماء جديدة فيها باتخاذ مجموعة من التدابير والتغييرات الرامية إلى إنجاحها، حسب ما أكدته وزارة الثقافة والشباب والرياضة ومن بينها منع الأروقة الفارغة من الكتب وممثليها، وتكريم مبدعين يعملون في صمت في جهات مختلفة من المغرب، إلى جانب وضع إستراتيجية للتواصل عبر موقع إلكتروني خاص بالمعرض ومواقع التواصل الاجتماعي.