برنامـج ثقافـي يحتفـي بالشعـوب

703 عارضين يمثلون 40 بلدا لتقديم أرصدة ثقافية من الكتب والمنشورات

يتميز العرض الثقافي خلال الدورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالبيضاء بمشاركة 703 عارضين يمثلون 40 بلدا، يسعون إلى عرض أرصدة ثقافية من الكتب والمنشورات تجعل من الفضاء مناسبة لتعزيز صلات أوسع لجمهور القراء بعوالم النشر والكتاب والقراءة، ومناسبة لإبراز الجاذبية الدولية للمعرض.

ويتسم البرنامج الثقافي للمعرض بالتنوع من خلال فقرات مغربية موريتانية (ضيفة شرف هذه الدورة)، تحتفي بالقيم الكونية، سيما القائمة على الانفتاح والتلاقح والتعايش والتنوير، إضافة إلى فقرات متنوعة حددها المنظمون في :

المحاضرة الافتتاحية والندوات

ستتناول هذه الفقرة الثقافة الشعبية باعتبارها الخزان لمختلف تعبيرات التراث الثقافي اللامادي، بما استجمعته من قرون حول طرق عيش ومهارات وخبرات ومعارف وإبداعات وسمت المعيش اليومي للمجتمع.

كما سيفتح المعرض أبواب منصاته الفكرية لتطارح القضايا الكبرى ذات الراهنية على الساحة الثقافية المغربية والعالمية، لهدف إغناء النقاش الفكري المباشر بما استجد من آراء.

اليوم المهني

تستحضر هذه الدورة “اليوم المهني” باعتباره تقليدا راسخا في معارض الكتاب، ويفتح فرصة التفاعل المهني من جهة، بين المشتغلين في مختلف حلقات صناعة الكتاب من نشر وتوزيع وترويج، ومن جهة أخرى، بين هؤلاء المهنيين والفاعل الثقافي عموما، وضمانا لإنجاح هذا التفاعل يتضمن اليوم المهني فعاليات تتناول التحولات العميقة في ممارسات القراءة والتلقي في ضوء الطفرة التقنية، وما فرضته من متغيرات في طبيعة حوامل المضامين الثقافية والفكرية والإبداعية.

أحياء في الذاكرة

بعدما نقشوا اسمهم عاليا في سجل ذاكرتنا الوطنية الجماعية، يغادر أدباء ومفكرون ومبدعون الساحة الثقافية ليفتح المعرض أبوابه لاستعادة ذكراهم، اعترافا بما أسدوه من عطاء ولتخليدها عبر القراءة، أو إعادة نشر الأعمال، أو تلقين سير الراحلين للأجيال المعاصرة المقبلة.

كتاب وجائزة

في هذه الفقرة سيتم الاحتفاء بالكاتب وكتاباته، وسيتابع جمهور المعرض لحظات تقديم أعمال استحقت الظفر بمنصة التتويج، فتكون المناسبة فرصة للاقتراب من عوالم مؤلفيها، ومن شروط وظروف اشتغالهم ومن مكامن تفردهم، ومواضع تألقهم التي أهلتهم إلى استحقاق جوائز تشهد بتميزهم.

ليالى الشعر والموسيقى

ارتشافا مما يختزنه معين فن الشعر من خصوصية إبداعية وجمالية وما يتيحه من تأثير في الملتقي، فإن هذه الدورة ستمد مثل سابقاتها جسور الإسماع والإمتاع، بين الشاعر والقارئ في ليال ستبوح بالعلاقة بين الشعر والموسيقى من وشائج ترفع منسوب التذوق لدى محبي المجاز والترنيم.

محاورات

لكل مبدع زوايا ظل لا تنقشع في إبداعاته ولا يجد لها القارئ سبيلا، إلا من خلال المحاورة لهذا المبدع مباشرة بما يمكن من استجلاء هذه المناطق الخفية، لذلك يقترح برنامج هذه الدورة محاورات مع أسماء ذات اهتمامات مختلفة ومرجعيات متباينة بغاية الإنصات إلى ما يشغلها من قضايا وموضوعات بما يقرب المسافات بين المتحاورين، حسب اهتماماتهم المتبادلة.

لحظات احتفائية

نظرا لمكانة المعرض الدولي للنشر والكتاب، باعتباره أبرز محطة في الموسم الثقافي المغربي، سيتم استثمار هذه المناسبة للإعلان عن حصيلة المشاريع الثقافية الكبرى، وكذات الاحتفاء بأهم المشاريع البحثية والإبداعية على الصعيدين الوطني والدولي، من خلال تتويجهها بجوائز تقديرية.

بين ضفتين

في هذه المحطة الرابطة بين ضفتين، تحضر الترجمة باعتبارها فعلا تواصليا، ليس فقط بين حقلين لغويين، وإنما بين سياقين ثقافيين يحثان على تثمين الحوار الثقافي واستثماره إنسانيا وفنيا، وتشكل هذه الفقرة فرصة ثمينة لجمهور المعرض للاقتراب أكثر من طبيعة الأسئلة المتخصصة، سواء من لغة الأصل إلى لغة الهدف أو العكس.

أصوات من أمريكا اللاتينية

تتواصل العلاقات الثقافية والإبداعية بين المغرب وأمريكا اللاتينية من خلال العديد من اللقاءات بين كاتباتها وكتابها. ويمثل المغرب أهم محطات الموسم الثقافي المغربي للتلاقح بين تجارب إبداعية باللغتين العربية والإسبانية، وتتعزز فيها معرفة الآخر، بما يخدم اللقاء الثقافي والحضاري بين المغرب وأمريكا اللاتينية.

خالد العطاوي