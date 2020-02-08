سنشدد الرقابة على الإصدارات

3 أسئلة إلى لطيفة مفتقر*

< ما هو رهان الوزارة الوصية خلال الدورة 26 من المعرض الدولي؟

< تراهن وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة، من خلال تنظيمها للدورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالبيضاء على تقديم صورة عن الثقافة المغربية في انفتاحها على ثقافات العالم ولغاته وإبداعاته، سواء من خلال البرنامج الثقافي، الذي يعكس التوجهات الدستورية في ما يتعلق بالتعدد اللغوي، وتقارب فقرات عدد من القضايا الراهنة حول الإبداع الفني والأدبي، أو من خلال محصول التأليف الجديدة، الذي انضاف إلى الخزانة المغربية. ويراهن المعرض كذلك على فتح المجال للقاء بين زواره وبين الكتاب والمبدعين من المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة، إلى جانب ما تقدمه الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ضيف شرف هذه الدورة، من فقرات تعرف بثقافتها وتقربها إلى عموم الزائرين. والرهان الأكبر أن يعطي المعرض دفعة قوية للثقافة المغربية وللإنتاج الثقافي المغربي، ليتمكن من تعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.



< عرفت دورات سابقة حجز عدة إصدارات، فما هي التدابير التي يتم اتخاذها تفاديا لتكرار ذلك؟

< توجد لجنة قراءة لدراسة ملفات ترشيح العارضين، وبناء على تقاريرها يتم قبول طلب المشاركة أو رفضه. ومن جهة أخرى، يتم طلب كشوفات التعبئة للاطلاع عليها ومقارنتها باللائحة المقدمة في ملف الترشيح. ويتم كذلك التنسيق طيلة فترة المعرض قصد السهر على توافق الكتب المعروضة مع كشوف التعبئة مع الحرص على أن تحترم الكتب المعروضة ثوابت المملكة المغربية.



< ما هي أبرز التغييرات التي تعرفها النسخة الحالية من المعرض؟

< في إطار عملية تنظيم المعرض الدولي للنشر والكتاب تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية الرامية لإنجاح هذه الدورة، إذ أعدت الوزارة إستراتيجية تواصلية للترويج للتظاهرة سواء عبر إحداث موقع على شبكة الانترنيت خاص بالدورة، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني خاص بالهواتف المحمولة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتحقيق حضور للتظاهرة على الشبكة. ومن جهة ثانية تم إعداد وصلة إشهارية ستبث على القنوات التلفزية الوطنية، وإحداث شراكات إعلامية مع أغلب وسائل الإعلام الوطنية وبعض المنابر الدولية، إضافة إلى مجموعة من المساحات الإعلانية في عدد من المحاور الطرقية بالمدن الكبرى للمملكة مثل فاس والرباط والمحمدية والبيضاء. كما تم عقد شراكة مع شركة "طرامواي" البيضاء للترويج للمعرض عبر ملصقات إشهارية على عرباته طيلة أيام المعرض.

ومن جهة أخرى، تمت إعادة النظر في تصميم المعرض حيث تم إحداث أقطاب للعرض إذ خصصت الوزارة للمؤسسات أروقة متقاربة جغرافيا وكذلك بالنسبة إلى الناشرين المتخصصين في كتاب الطفل، إلى جانب توسيع الممرات لضمان انسيابية للحركة بالنسبة للزائرين. وتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة والأمان سواء خلال عملية بناء الأروقة أو فترة العرض، بالإضافة إلى زيادة عدد حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، وكذلك عدد عناصر فريق التنظيم التابع للوزارة.

وفي إطار التدابير الجديدة للدورة الحالية من المعرض صممت بوابة إلكترونية تنظم مواعد لزيارات المدارس، لتفادي الاكتظاظ، كما تم إحداث فضاء الاستقبال لتيسير زيارة الصغار للمعرض، إلى جانب فضاء الطفل، الذي يحتضن أنشطة مخصصة له.

أجرت الحوار: أمينة كندي

* مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات