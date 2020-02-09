الحبس لمعذبي طفلتهما بتارودانت

فضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الثلاثاء الماضي، بإدانة أبوين بالحبس النافذ، من أجل العنف والإيذاء في حق ابنتهما القاصر البالغة سبع سنوات.

وصرحت الهيئة ابتدائيا بحضور الأب المعتقل، وحضور الأم المتابعة في حالة سراح بمؤاخذة المتهمين، من أجل ما نسب إليهما، والحكم على الأب (م. خ) بأربعة أشهر حبسا نافذا، وعلى الأم (ه.س) بشهرين حبسا نافذا، مع تحميلهما الصائر تضامنا وجعل مدة الإجبار في الأدنى.

وكانت نتائج البحث القضائي الذي أجرته فرقة الشرطة القضائية بتارودانت، يوم 20 من يناير الماضي، تحت إشراف النيابة العامة، أكدت، تورط الأبوين في تعريض ابنتهما القاصر البالغة من العمر سبع سنوات للإيذاء العمدي وافتعال حروق من الدرجة الثانية. وقد أحيل الأبوان على النيابة العامة في حالة اعتقال يوم 21 يناير الماضي، قبل أن تتقرر متابعة الأب في حالة اعتقال، والأم في حالة سراح.

محمد إبراهمي (أكادير)