قناة للصرف الصحي تبتلع مغربيا بمليلية

علم من مصدر مطلع أن مواطنا من جنسية مغربية سقط الثلاثاء الماضي في حفرة مؤدية إلى قناة للصرف الصحي بمدينة مليلية السليبة، بعد مطاردة من قبل عناصر تابعة للشرطة بالمدينة ذاتها.

وكشفت مصادر متطابقة أن المختفي اقتحم رفقة مغربي آخر السياج الحدودي لمدينة مليلية السليبة، في وقت مبكر من صباح اليوم ذاته، ما جعل عناصر الحرس المدني الإسباني تلاحقهما، بعد أن رصدتهما كاميرات المراقبة. وتمكن رجال الشرطة من إيقاف أحدهما والبالغ من العمر 26 عاما، في مكان الحادث، فيما لاذ الثاني بالفرار، قبل سقوطه في قناة للصرف الصحي تربط محطة لمعالجة المياه العادمة بالبحر.

واستنفر الحادث السلطات الأمنية بالمدينة، وجندت عناصرها، إضافة إلى رجال الطوارئ والوقاية المدنية، في عملية بحث عن المواطن المغربي.

جمال الفكيكي (الحسيمة)